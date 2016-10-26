﻿سعر النفط دون 50 دولارا للبرميل وبرنت قرب أدنى مستوى في شهر

لندن – رويترز: تراجع سعر النفط عن 50 دولارا للبرميل اثناء التعاملات في لندن أمس الاربعاء، وهبط برنت مقتربا من أدنى مستوى في شهر، قبل بيانات رسمية قد تظهر زيادة في مخزونات الخام الامريكية وسط شكوك بشأن خفض مقترح لإنتاج منظمة «أوبك».

ولا يريد العراق – ثاني أكبر منتجي «أوبك»- الانضمام إلى الخفض المقترح للإنتاج الذي قالت المنظمة إنها ستوافق عليه خلال اجتماعها العادي في فيينا الشهر المقبل. وتقول بغداد إنها تحتاج إيرادات النفط في حربها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي ظل توقعات باستثناء إيران ونيجيريا وليبيا من الاتفاق، بالإضافة إلى فنزويلا وإندونيسيا، التي قالت شركة إنتاج النفط الحكومية فيها أمس الأول أنها تستهدف زيادة إنتاجها بنسبة 42 في المئة العام المقبل، تتراجع ثقة التجار والمستثمرين في فرص إبرام اتفاق مؤثر.

منجهة ثانية أظهر تقرير من معهد البترول الامريكي أمس الأول أن مخزونات النفط الامريكية سجلت زيادة بلغت 4.8 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 21 أكتوبر/تشرين الاول، أو حوالي ثلاثة أضعاف الزيادة التي توقعها محللون في استطلاع لرويترز.

وخالفت هذه البيانات سلسلة انخفاضات غير متوقعة في مخزونات الخام الامريكية في ستة من الاسابيع السبعة الماضية.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.05 دولار، أو 2.1 في المئة إلى 49.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 1332 بتوقيت غرينتش، بعد ان لامست في وقت سابق من الجلسة 49.70 دولار هو أضعف مستوى لها منذ الثلاثين من سبتمبر/أيلول.

وتراجعت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتا، أو 1.87 في المئة إلى 49.01 دولار للبرميل، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 48.93 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الاول.