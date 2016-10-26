﻿بايلي مدافع مانشستر يونايتد يغيب شهرين للإصابة

مانشستر – رويترز: يأمل إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد أن يعود للملاعب في غضون شهرين بعد إصابته في الركبة خلال الخسارة 4-صفر أمام تشلسي في الدوري الإنكليزي الأحد الماضي. وكان بايلي يعرج في الشوط الثاني بعدما تعرض لإصابة اعتقد البعض في البداية أنها قطع في الرباط الصليبي للركبة. وأعلن المدافع الايفواري، الذي تألق في بداية الموسم بعدما انضم ليونايتد من فياريال في يونيو/ حزيران الماضي، عبر حسابه على «إنستغرام» تطور حالته. وقال بايلي: «أود أن أشكركم على كل رسائل الدعم التي تلقيتها منذ الإصابة.» وأضاف بايلي الذي شارك أساسيا في كل مباريات يونايتد في الدوري هذا الموسم: «يحدوني الأمل في أن أكون قادرا على اللعب مجددا لصالح يونايتد والأفيال (كوت ديفوار) في غضون أقل من شهرين».

الإصابة تحرم برشلونة من الفرنسي ماتيو لمدة 3 أسابيع

برشلونة – الأناضول: أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب المدافع الفرنسي جيرمي ماتيو عن الفريق لمدة 3 أسابيع جراء الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. وأوضح بيان للنادي الكتالوني أن «الفحوصات الطبية التي أجراها ماتيو أثبتت تعرضه لإصابة في العضلة النعلية بالساق اليمنى، ما سيبعده عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع». وأصيب ماتيو في مباراة فريقه أمام إسبانيول في الكأس السوبر الكتالوني (ودية)، ما أدى إلى استبداله في الدقيقة 53. ويواصل مدرب برشلونة، لويس إنريكي، مواجهة العديد من المشاكل في خط الدفاع في ظل إصابة كل من جيرارد بيكيه وخوردي ألبا والحارس ياسبر سيلسن، ولاعب الوسط أندريس إنييستا.

ريال مدريد يمدد عقد فازكيز حتى 2021

مدريد – الأناضول: أعلن ريال مدريد، توصله لاتفاق مع مهاجم الفريق لوكاس فازكيز، لتمديد عقده حتى 30 يونيو/ حزيران 2021. ولم يكشف النادي الملكي عن أي تفاصيل مالية خاصة بتمديد عقد فازكيز. ويواصل مسؤولو الريال في الفترة الأخيرة، تجديد عقود العديد من النجوم أبرزهم الكرواتي لوكا مودرتيش والألماني توني كروس. وشارك فازكيز مع الريال في 44 مباراة منذ الموسم الماضي سجل خلالها 5 أهداف، ويعتبر من ناشئي النادي وعاد إلى الفريق الأول بعد قضائه موسما واحدا على سبيل الإعارة مع إسبانيول.

الاتحاد الإماراتي يعاقب اللاعبين على قصات الشعر الغريبة!

أبوظبي – د ب أ: قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم معاقبة اللاعبين الذين يظهرون بقصات شعر غريبة في الملاعب. وقال محمد الظاهري، الأمين العام للاتحاد، أن القرار يطبق على لاعبي الدوري المحلي وجميع المراحل. وتابع: «صدر القرار في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مساء اليوم، بتطبيق اللائحة المدرجة ضمن لائحة لجنة الانضباط،، والمتعلقة بقصات شعر اللاعبين، والتي تعتبر مخالفة للعادات، والتقاليد وثقافة المجتمع». وأوضح: «ستطبق عقوبة لفت نظر للاعب كعقوبة أولى، واذا استمر تطبق عقوبة الإنذار، ثم الغرامة، وإذا تكرر الفعل المخالف فتطبق عقوبة الغرامة المضاعفة والإيقاف».

الترجي الجرجيسي التونسي يقيل مدربه لسوء النتائج

تونس – الأناضول: أعلن نادي الترجي الجرجيسي، إقالة مدرب الفريق، أحمد الأبيض، بعد نتائج الفريق السيئة بالدوري التونسي، على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأسبوع. وفي تصريح لرئيس النادي المولدي عبيشو، قال: «قرار الاستغناء عن خدمات مدرب أكابر كرة القدم أحمد الأبيض، جاء بسبب الأداء المتواضع للفريق والنتائج الضعيفة في بداية مشوار المرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة». ويحتل الترجي الجرجيسي المركز الخامس بالمجموعة الأولى للمسابقة المحلية، برصيد 4 نقاط، بعد خمس مباريات، حيث حقق الفوز في واحدة وتعادل في أخرى، بينما تعرض للهزيمة ثلاث مرات. وتعرض الجرجيسي لخسارته الثالثة، الأحد الماضي، أمام مضيفه اتحاد بن قردان، بثلاثة أهداف لهدف، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة. ووفقا للوائح اللجنة المنظمة للدوري في تونس، تم تقسيم 16 فريقا إلى مجموعتين بواقع 8 فرق في كل مجموعة، على أن تتأهل الفرق الثلاثة الأولى في المجموعتين لمرحلة المنافسة على اللقب، بنظام دوري من دورين. ويعد الترجي أكثر الفرق فوزا بالبطولة بإجمالي 26 لقبا، يليه النادي الإفريقي برصيد 11 لقبا، بينما يحتل النجم الساحلي حامل النسخة الأخيرة، المركز الثالث بـ9 ألقاب.

الإمارات تستضيف مونديال الكاراتيه عام 2020

أبوظبي – الأناضول: أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه، استضافة الإمارات العربية المتحدة بطولة العالم التي ستقام في عام 2020. وقال الاتحاد: «قررت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكاراتيه، في اجتماعها بالنمسا على هامش بطولة العالم المقامة هناك حاليا، إسناد مهمة استضافة مونديال الكاراتيه 2020، إلى الإمارات». وأضاف: «ستستضيف الإمارات فعاليات البطولة بعد حصولها على أغلبية ساحقة في عملية التصويت بلغت 84 صوتا». وجاء فوز الإمارات بشرف استضافة البطولة، بعد منافسة قوية مع الصين وروسيا.