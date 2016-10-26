﻿الروسية كوزنتسوفا تواصل التألق وتجتاز التشيكية بليسكوفا

سنغافورة – د ب أ: ركعت النجمة الروسية، سفتلانا كوزنتسوفا، على ركبتيها وهي تصرخ بصوت مدو، بعدما أنعشت آمالها في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة الختامية لتنس السيدات المقامة حاليا بسنغافورة، عقب فوزها الصعب على التشيكية كارولينا بليسكوفا 3/6 و6/2 و7/6 (8/6) في الجولة الثانية للمجموعة البيضاء.

وباتت الفرصة مواتية أمام كوزنتسوفا، التي حجزت بطاقة التأهل للمسابقة في اللحظات الأخيرة، عقب فوزها مؤخرا ببطولة موسكو، للصعود إلى المربع الذهبي للبطولة الختامية التي تشارك فيها للمرة الأولى منذ 2009، عقب تحقيق انتصارها الثاني على التوالي في المجموعة. في المقابل، تسعى البولندية انييسكا رادفانيسكا، المتوجة باللقب العام الماضي، لتحقيق فوزها الأول في البطولة خلال لقائها المرتقب مع الأسبانية غاربين موغوروزا، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ثاني بطولات غراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم، والتي خسرت لقائها الأول في المجموعة أمام بليسكوفا. وحافظت كوزنتسوفا، التي كانت بحاجة للطيران لمدة 12 ساعة للوصول إلى سنغافورة، على لياقتها البدنية، لتفوز بمباراتها الثانية في البطولة التي تضطر خلالها للعب ثلاث مجموعات. وقالت كوزنتسوفا: «الأمر ليس سهلا في بعض الأحيان، ويتعين عليك بذل المزيد من الجهد». وأوضحت: «نحيت جانبا شعوري بالتعب وإرهاق السفر، ولم أكن أريد التفكير في ذلك». وأضافت: «جئنا هنا من أجل القتال. دعونا نضع كل شيء في جانب آخر».