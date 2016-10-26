﻿فورمولا ــ 1: هاميلتون: سأكافح لإحراز اللقب حتى النهاية!

مكسيكو سيتي – د ب أ: تعهد البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، بالكفاح حتى النهاية ليزيد من تعقيد مسألة حسم لقب نسخة العام الجاري من بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى «فورمولا-1»، التي يعتبر زميله الألماني نيكو روزبيرغ أقرب المرشحين للفوز بها.

وقال السائق البريطاني، الذي يستعد لخوض سباق الجائزة الكبرى المكسيكي الأحد المقبل: «في اللحظة، التي تقبل فيها بالهزيمة، تأتي خسارتك، لم أكن أبدا الشخص، الذي يهرب، ولن أقوم بذلك الآن». ولن يتمكن هاميلتون، الحائز على لقب بطولة العالم ثلاث مرات، من حسم البطولة هذا العام اعتمادا على مجهوده الشخصي فقط، حيث أن زميله في الفريق (روزبيرغ) يتفوق عليه بـ26 نقطة كاملة. ومن جانبه، لا يرغب روزبيرغ في التفكير في اللقب المحتمل، بل يفضل التركيز في سباق الجائزة الكبرى المقبل. وقال السائق الألماني (31 عاما)، الذي فاز بسباق المكسيك العام الماضي: «من المؤكد أن الكفاح حتى النهاية على لقب البطولة أمر رائع ومثير ولكنني أرغب في القيام بهذا الأمر بشكل بسيط». وتابع: «خلال أي سباق يمكن أن تحدث العديد من الأشياء الخارجة عن إرادتك، ولهذا فمن الأفضل ترك كل شيء جانبا والتركيز في العمل، حتى الآن الأمور تسير معي على ما يرام بهذه الطريقة، وأشعر هكذا بأنني أكثر قوة».