﻿ملاكمة: الأوكراني كليتشكو يستعد لخوض مواجهات مثيرة وينفي إعتزاله!

هامبورغ – د ب أ: قال نجم الملاكمة الأوكراني فلاديمير كليتشكو إنه لا يزال يعتزم خوض المزيد من المواجهات المثيرة نافيا ما تردد حول اعتزاله رغم أنه سيحتفل في 2017 بعيد ميلاده الـ41 .

وبعد خسارة ألقاب الاتحاد الدولي والرابطة العالمية والمنظمة العالمية للملاكمة، بالهزيمة أمام البريطاني تايسون فيوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، غاب كليتشكو عن المنافسات لفترة طويلة بشكل غير مسبوق في مسيرته. لكن كليتشكو، المقيم في مدينة هامبورغ الألمانية، أكد أنه يعتزم العودة مشيرا إلى أن شقيقه فيتالي واصل مسيرته حتى بلغ 41 عاما ثم اعتزل ليتوجه إلى العمل السياسي. وقال فلاديمير: «لا يزال أمامي بعض المواجهات المثيرة على حلبات الملاكمة… لم أفكر بعد في التوقف، رغم الهزيمة (أمام فيوري) وخسارة الألقاب.» وأضاف: «طالما كنت قادرا على الأداء في الحلبة، سأكون بحال جيد ومتحمس، سأستمر.» وجرى تعليق رخصة فيوري من السلطات البريطانية في وقت سابق من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بعد تجريده من ألقابه، في الوقت الذي يركز فيه حاليا على ما وصفته إدارة أعماله بـ»التعافي من مشكلة طبية حرجة». وكان مجلس ملاكمة المحترفين البريطاني أعلن تعليق رخصة فيوري انتظارا «للمزيد من التحقيقات بشأن المنشطات ومشاكله الطبية».