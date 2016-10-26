﻿النصر يفوز بصعوبة ويصعد إلى قبل النهائي

الرياض – د ب أ: تأهل النصر للدور قبل النهائي ل بشق الأنفس، اثر تغلبه على الوحدة 1/صفر في دور الثمانية.

ويدين النصر بالفضل لمحمد السهلاوي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 39. ويلتقي النصر مع نظيره الهلال في الدور قبل النهائي يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. يشار إلى أن النصر حقق اللقب ثلاث مرات، كان آخرها في موسم 2014.

وتغلب الاهلي على هجر 6/1، في دور الثمانية أيضاً ليصعد لمواجهة الاتحاد في الدور قبل النهائي. وقال كريستيان غروس، مدرب الأهلي، أن السبب وراء فوز فريقه هو احترام المنافس. وقال: «احترمنا الخصم وقدمنا مباراة مميزة، وهدفنا تحقيق اللقب». وأكمل: «أمامنا تحد كبير بمواجهة الاتحاد، ولكن علينا التركيز أولاً على مباريات الدوري المقبلة».