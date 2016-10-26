﻿كليفلاند كافاليرز يفتتح الموسم الجديد بالفوز على نيويورك نيكس

واشنطن – د ب أ: احتفل كليفلاند كافاليرز مجددا بنجاحه في الموسم الماضي من خلال انطلاقة قوية في الموسم الجديد، حيث افتتح منافسات للمحترفين بفوز كبير على ضيفه نيويورك نيكس 117/88 على ملعب «كيكن لوانز أرينا».

وفي أولى مباريات الموسم الجديد، أحرز النجم ليبرون جيمس ثلاثية مزدوجة، وسجل 19 نقطة و14 تمريرة حاسمة و11 متابعة لكليفلاند كافاليرز وأضاف زميله كيري ايرفينغ 29 نقطة منها 19 نقطة في الربع الثالث. وكان كافاليرز نجح الموسم الماضي في أن يصبح أول فريق يحول تأخره 1/3 في النهائي إلى الفوز في النهاية حيث حسم اللقب على حساب غولدن ستيت واريورز بعد نهائي حسم في المباراة السابعة. وجاء فوز كافاليرز باللقب لينهي فترة انتظار 52 عاما لم يعتل خلالها الفريق منصة التتويج.

وأقيمت المباراة الافتتاحية للموسم تزامنا مع انطلاق منافسات «السلسلة العالمية»، المرحلة الختامية من دوري البيسبول الأميركي في استاد «بروغريسيف فيلد» القريب من كيكن لوانز أرينا حيث التقى كليفلاند إنديانز مع شيكاغو كوبس. وتابعت الجماهير سواء داخل استاد كيكن أو خارجه، من خلال الشاشات، لقطات من منافسات نهائي دوري السلة الموسم الماضي قبل بدء الاحتفالية التي سبقت مباراة كافاليرز ونيكس والتي شهدت تقديم أدم سيلفر رئيس رابطة خاتم البطولة إلى دان غيلبرت مالك نادي كافاليرز. وقال غيلبرت: «هذا (الخاتم) للجماهير ولمواطني كليفلاند. لا يمكننا أن نقدم ما يكفي من الشكر. فهذه أروع مدينة رياضية في العالم.» وعانق سيلفر كل لاعب بالفريق لدى استدعائهم لتسلم خاتم البطولة الخاص بكل منهم، ثم أعلن رسميا عن افتتاح البطولة من خلال رفع شعارها. وذكر ليبرون جيمس في كلمة للجماهير: «نيابة عن زملائي والجهاز الفني والإدارة وملاك النادي، أقول إن كل هذا من أجلكم.» وتردد خلال الفترة الماضية أن لاعبي سيتخذون وضع الركوع (الجلوس على الركبتين) خلال عزف النشيد الوطني لمواصلة الاحتجاج على التمييز العنصري ضمن حملة بدأها كولين كابرينك لاعب سان فرانسيسكو فورتي ناينرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية. لكن لاعبي الفريقين وقفوا بشكل طبيعي ورفع كل لاعب بنيويورك نيكس ذراعه فوق كتف زميله، كما شهدت أرضية الملعب عرض علم أمريكي كبير وشاركت الجماهير بحماس في النشيد الوطني.