﻿كأس هولندا: أيندهوفن يودّع بهزيمة مفاجئة من روتردام!

امستردام – الأناضول: ودّع أيندهوفن، كأس هولندا في واحدة من مفاجآت النسخة الحالية. وخسر أيندهوفن من مضيفه سبارتا روتردام 1/3 ضمن دور الـ16 (ثمن النهائي).

سجل ثلاثية سبارتا روتردام، بارت فريند والمغربي زكرياء العزوزي والبلجيكي لوريس برونيو في الدقائق 16 و53 و69، بينما جاء هدف آيندهوفن الوحيد عن طريق بارت رامسيلار في الدقيقة 50. وفاز كامبور على تي إي سي برباعية نظيفة، وفي في إس بي على كاتفيك بثلاثة أهداف نظيفة، وأي إس دبليو إتش على سباكينبورغ 3/2. كما فاز فوليندام على المير سيتي بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب جوردان بويز على جو أهيد إيغلز، وأدو دين هاغ على تلستار.