﻿كأس فرنسا: مونبلييه يتأهل إلى الدور الرابع بتغلبه على لافال

باريس – د ب أ: تأهل مونبلييه للدور الرابع بكأس فرنسا اثر تغلبه على لافال 2/صفر في الدور الثالث كما تأهل نانت بتغلبه على آنجيه 2/1.

وسجل هدفي مونبلييه ستيف موني وكيفن بيريجو في الدقيقتين السادسة و48. يشار إلى ان مونبلييه توج باللقب مرتين عامي 1929 و1990. ويلعب مونبلييه مع مضيفه لوريان السبت المقبل في الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي، فيما يلعب لافال مع مضيفه أجاكسيو في الجولة الثالثة عشرة من الدرجة الثانية يوم الجمعة. كما تأهل أيضا نانت لذات الدور بتغلبه على آنجيه 2/1. وسجل هدفي نانت ايميليانو سالا وآدريان توماسون في الدقيقتين 28 و47 ، فيما سجل هدف آنجيه لاعبه بياريك كابل من ركلة جزاء في الدقيقة 51.