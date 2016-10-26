﻿بيليه يعرب عن حزنه لوفاة كارلوس ألبرتو

ريو – د ب أ: أعرب أسطورة الكرة البرازيلية بيله عن شعوره بالأسف لوفاة اللاعب السابق كارلوس ألبرتو، الذي كان زميلا له في سانتوس ونيويورك كوزموس والمنتخب البرازيلي، الذي توجا معه بلقب كأس العالم 1970 بالمكسيك.

وقال بيليه: «أشعر بالحزن لوفاة صديقي وأخي كارلوس ألبرتو، أتذكر الأوقات التي كنا فيها معا في سانتوس والمنتخب البرزيلي ونيويورك كوزموس، حيث شكلنا ثنائيا حقق انتصارات كثيرة، لقد توجنا بالألقاب مع الفرق الثلاثة». وأضاف: «بكل أسى علينا أن ندرك أن الحياة تستمر، أبعث بتعازيي لعائلته». وكان ألبرتو أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير، كما كان قائدا للمنتخب البرازيلي وفاز معه بكأس العالم 1970، وهو المنتخب، الذي اعتبره الكثيرون الأفضل في تاريخ كرة القدم. وسجل اللاعب الراحل الهدف الرابع في المباراة النهائية لمونديال المكسيك في مرمى إيطاليا، والتي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي 4/1. وتوفى ألبرتو الثلاثاء إثر أزمة قلبية مفاجئة في منزله بمدينة ريو. ويعد الهدف الرابع، الذي سجله ألبرتو في مرمى المنتخب الإيطالي، الأفضل في تاريخ كرة القدم، الذي جاء من لعبة جماعية، كما كان بيليه صاحب التمريرة الحاسمة ليسجل ألبرتو منها الهدف. ولعب بيليه وألبرتو جنبا إلى جنب في المنتخب البرازيلي لفترة طويلة، كما تزاملا عشر سنوات في نادي سانتوس بين 1965 و1975، وفازا معه بالدوري البرازيلي مرتين (1965 و1968). وانتقل اللاعبان الكبيران إلى نيويورك كوزموس الأمريكي وحصدا لقب الدوري هناك.