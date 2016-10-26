﻿كأس ألمانيا: لوتي يفجر مفاجأة في إقصاء ليفركوزن

برلين – د ب أ: فجر فريق لوتي مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء باير ليفركوزن من الدور الثاني لكأس ألمانيا اثر تغلبه عليه 4/3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2.

وتأهل فريق لوتي لدور الستة عشر برفقة أرمينيا بيليفيلد الذي تغلب على دينامو دريسدين 1/صفر، وساند هاوزن الذي تغلب على فرايبورغ 4/3 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3، وميونيخ 1860 بعد تغلبه على فورزبيرغر 4/3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. كما تأهل لذات الدور أيضا هامبورغ بتغلبه على هالسشير 4/صفر، وهيرتا برلين بتغلبه على سانت باولي 2/صفر، وبوروسيا مونشنغلادباخ بتغلبه على شتوتغارت 2/صفر. وصعد أيضا آينتراخت فرانكفورت بتغلبه على دارمشتاد 4/1 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، يذكر أن فرانكفورت اضطر لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماركو فابيان في الدقيقة 88.

وعلى ملعب سبورتبارك ام لوتر كروز، نجح لوتي في تحقيق مفاجأة كبيرة بإقصاء باير ليفركوزن. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1 حيث تقدم ليفركوزن بهدف كيفن فولاند، وتعادل لوتي بهدف روبيرتو هيلبيرت، لاعب ليفركوزن، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47. وفي الوقت الإضافي عاد فولاند ليمنح التقدم لليفركوزن في الدقيقة 95، لكن لوتي تعادل بهدف فريرغر في الدقيقة 106 ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للوتي. وعلى ملعب بوروسيا بارك، فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على شتوتغارت بهدفين سجلهما فابيان جونسون ولارس ستيندل في الدقيقتين 31 و84. وبذات النتيجة فاز هرتا برلين على سانت باولي. وسجل هدفي هرتا برلين ميتشيل فايزر وفالنتين ستوكير في الدقيقتين 42 و54. واكتسح هامبورغ هالسشير 4/صفر. وسجل الأهداف بوبي شوو وود في الدقيقتين الثامنة و43 وبيير ميشيل لاسوغا في الدقيقة 57 ولوكا فالدشميدت في الدقيقة 82.