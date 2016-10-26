﻿الدوري الإيطالي: ميلان يهدر فرصة اقتناص الصدارة بخسارته أمام جنوى

ميلان – رويترز: أهدر ميلان بعشرة لاعبين فرصة تصدر الدوري الإيطالي، وخسر 3-صفر أمام جنوى بعدما طرد لاعبه غابرييل باليتا وسجل يوراي كوتسكا بطريق الخطأ في مرماه.

وتقدم الصربي نيكولا نينكوفيتش بهدف لجنوى في الدقيقة 11 قبل أن يتعرض باليتا للطرد في الدقيقة 56. ووضع كوتسكا الكرة في مرماه قبل عشر دقائق من النهاية ثم اختتم ليوناردو بافوليتي الأهداف. وبقي ميلان في المركز الثالث برصيد 19 نقطة من عشر مباريات ويتأخر بنقطتين عن يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر الذي خسر 1-صفر أمام ميلان السبت الماضي. وقفز جنوى خمسة مراكز وأصبح سابعا. ولعب يوفنتوس مع سامبدوريا في وقت متأخر أمس، بينما حل روما، الثاني بنفس رصيد ميلان، ضيفا على ساسولو. وأظهر نينكوفيتش (21 عاما)، الذي سبق أن دخل في خلافات مع فريقه السابق بارتيزان بلغراد بسبب عدم السيطرة على غضبه، لمسات من إمكانياته الكبيرة وسجل هدفه الأول في الدوري بضربة رأس. وخرج نينكوفيتش في الدقيقة 54 وشارك مواطنه داركو لازوفيتش بينما تعرض باليتا مدافع ميلان للطرد بعدها بقليل بعد خطأ عنيف ضد لوكا ريوني. وأرسل لازوفيتش كرة عرضية حولها كوتسكا بطريق الخطأ في حارس مرماه الشاب جانلويجي دوناروما. وسجل البديل بافوليتي، الذي شارك أيضا في الشوط الثاني، آخر أهداف جنوى بتسديدة هائلة. وظهر ميلان بطل أوروبا سبع مرات بشكل مختلف تماما عما فعل عندما فاز على يوفنتوس في الجولة الماضية.