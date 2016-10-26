﻿ليفربول يهزم توتنهام ويقصيه… وأرسنال بشبابه يتأهل إلى دور الثمانية

لندن – رويترز: سجل دانييل ستاريدج هدفين ليقود ليفربول للتأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بعد التفوق 2-1 على توتنهام.

وتقدم ستاريدج بهدف في الدقيقة التاسعة وأضاف الهدف الثاني بعد عشرين دقيقة من بداية الشوط الثاني قبل أن يقلص فينسنت يانسن مهاجم توتنهام الفارق من ركلة جزاء في لقاء شهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين البدلاء في الفريقين. وسجل أليكس أوكسليد تشامبرلين هدفين ليفوز أرسنال 2-صفر على ريدينغ المنتمي للدرجة الأولى وحقق نيوكاسل فوزا كبيرا 6-صفر على بريستون الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين. وتفوق هال 2-1 على بريستول سيتي مستفيدا من هدفي هاري ماغيري ومايكل دوسون بينما أحرز لي توملن الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع. وفاز ليدز 3-2 على نوريتش بركلات الترجيح. واستكملت باقي الفرق المتأهلة لدور الثمانية في وقت متأخر أمس بإقامة ثلاث مباريات، منها قمة مانشستر بين يونايتد وجاره السيتي حامل اللقب.

وأجرى يورغن كلوب مدرب ليفربول 11 تغييرا على التشكيلة التي فازت 2-1 على وست بروميتش ألبيون في الدوري يوم السبت الماضي. وأبقى توتنهام، الذي خاض سبع مباريات في 23 يوما، وينافس في دوري أبطال أوروبا، على لاعبه إيريك داير فقط من التشكيلة التي تعادلت مع بورنموث في الجولة الماضية للدوري. لكن ليفربول، الفائز باللقب ثماني مرات وهو رقم قياسي، تقدم بهدف مبكر سجله ستاريدج الذي دخل التشكيلة الأساسية مرتين فقط في آخر ست مباريات في كل المسابقات. وقال كلوب الذي يفضل عادة الدفع بالبرازيلي روبرتو فيرمينو لقيادة هجوم ليفربول: «لقد فعل المطلوب. إنه لاعب رائع وكان بوسعه أن يسجل ثلاثة أو أربعة أهداف.» وأهدر ستاريدج فرصتين قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 64. وبدا أن ليفربول سيحقق الانتصار بسهولة قبل أن يرتكب لوكاس ليفا خطأ ضد إيرك لاميلا في منطقة الجزاء قبل 14 دقيقة من النهاية. وكان ألبرتو مورينو محظوظا في عدم احتساب ركلة جزاء أخرى ضد ناديه بعد الاشتراك مع لاميلا مجددا لكن المباراة انتهت بأفضلية ليفربول بعدما سدد ستاريدج كرة ارتدت من العارضة. وشعر أرسنال بإحباط كبير قبل أن يسجل أوكسليد تشامبرلين الهدف الأول أمام ريدينغ في الدقيقة 33. وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني قبل 12 دقيقة على النهاية بتسديدة هائلة من مدى بعيد.