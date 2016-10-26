﻿الحلفاء في معركة الموصل يخشون بعضهم البعض… وحلب ستختبر المعيار الأخلاقي للغرب… والشرق الأوسط ينتظر بفارغ الصبر الرئيس الأمريكي الجديد

لندن ـ «القدس العربي»: افردت الصحف الغربية الصادرة امس العديد من الموضوعات على صفحاتها، غير ان الموضوع الذي استحوذ على اهتمام اغلب الصحف حول إمكانية سماح إسبانيا للسفن الحربية الروسية بالتزود بالوقود في موانئها وهي متوجهة إلى سوريا.

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في عددها الصادر امس ان منطقة الشرق الأوسط تنتظر بفارغ الصبر القيادة الأمريكية الجديدة، حيث ان الرئيس الأمريكي القادم سيواجه حقيقة مرعبة في انتظاره، الا وهي ان الشرق الأوسط مليء بالصراعات والفوضى، وهو ما سيؤدي إلى تحمله مشاكل متعلقة بالمنطقة أكثر تحدياً من اي مشكلة ظهرت خلال العقد الماضي، حيث اصبح نظام المنطقة الحالي أكثر عدائية ونشأت تحالفات متداخلة وجديدة ومعقدة، ففي السابق كان الرؤساء الأمريكيون ينظرون للشرق الأوسط بمنظار الحرب الباردة والارهاب واسرائيل، لكن هذه النظرة تغيرت تماماً، فما ينتظر الرئيس الأمريكي القادم مشاكل عدة وليست مشكلة واحدة.

الصحيفة تقول ان المشاكل متعددة ومنها الحرب في كلٍ من سوريا، العراق واليمن، وملايين اللاجئين في تركيا والأردن بالإضافة إلى ان روسيا فرضت نفسها كلاعب رئيسي في المنطقة، كما ان ليبيا تطوق إلى الاستقرار، بالإضافة إلى ان الأكراد يتعطشون للاستقلال، إلى صراع مصر الداخلي مع الارهاب، وتصارع كل من السعودية وايران حول النفوذ ومستقبل المنطقة.

وقال ايميلي هوكايم كبير الباحثين بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين ان الشرق الأوسط ممزق الآن، والنظرات الكلية اليه ليست واقعية ابداً، حتى وان كانت واقعية في الماضي، مضيفاً ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ينتهج «الأساليب الأمنية الخالية من السياسة» قد ترك البعض يأملون استخدام واشنطن يداً قوية بعد الانتخابات الأمريكية.

«نيويورك تايمز» تضيف ان آخرين يقولون أن اهم تحد للرئيس الأمريكي القادم هو معرفة ما يريده في منطقة الشرق الأوسط، والمحافظة على مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، فالمنطقة حالياً لا ترى إلا ضعفاً في جود واشنطن، وذلك لا يعني وجوداً عسكرياً امريكياً قوياً وواسعاً في المنطقة، انما عودة أمريكا اقل عدوانية من حقبة جورج بوش الابن، وأكثر قوة من أوباما.

وينقل التقرير عن الخبير المحلي في منطقة الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية اللبنانية باسل صلوح قوله ان الرئيس الأمريكي القادم يجب عليه تحديد ترتيب إقليمي جديد يأخذ بعين الاعتبار جميع اللاعبين الكبار ومصالحهم، بما في ذلك تركيا وإيران معلقاً بأن هذه تعتبر مهمة شاقة، غير ان المنطقة لن تنعم بالاستقرار بدون هذه المهمة، كما ان خبراء السياسة الخارجية بجميع المعاهد ومراكز الابحاث في العاصمة واشنطن منهكون حالياً في بلورة اقتراحات للرئيس القادم ليقوم بأخذها بعين الاعتبار في سياسته المقبلة في الشرق الأوسط، والعامل المشترك بينهم يقول ان نهج أوباما في المنطقة لم يكن مفيداً ويتطلب تغييراً.

واختتمت الصحيفة بالقول ان نائب المستشار الأمريكي السابق جورج بوش الابن والسفير الأمريكي لدى العراق في عهد أوباما جيمس جيفري ان الشرق الأوسط تحول من مشكلة أمنية يمكن معرفتها واحتواؤها إلى كرة ثلج في تدحرجها، كما دعا جيفري الرئيس المقبل للولايات المتحدة إلى الحفاظ على علاقات أمريكا بحلفائها والتركيز على ردع إيران وتفادي إغراء محاولة معالجة المشاكل الرئيسية التي تعاني منها المنطقة، مضيفاً ان الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع علاج المشاكل هناك، وفي حال انها قابلة للعلاج فالدول في منطقة الشرق الأوسط ستعالجها بخطوات يعرفونها جيداً، اما تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية فقد تأدي بنتائج عكسية.

الحلفاء يخشون بعضهم بعضا

صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت في تقرير لها إن الحلفاء الذين يقودون حملة الهجوم على الموصل يخشون بعضهم البعض، بالقدر نفسه الذين يخشون فيه تنظيم «الدولة» ومن السيئ جداً ان لا يكون هناك خطة واضحة المعالم للوضع السياسي بعد استعادة المدينة، وأضافت الصحيفة ان الحكومة العراقية في بغداد غاضبة من التدخل التركي في العراق، بسبب توسيع دورها الذي كان يقتصر فقط على التدريب، إلى المشاركة الكاملة في العملية العسكرية، وفي الوقت نفسه تعتبر بغداد وجود تركيا في المعركة اهانة «سنية» لها، كما ان الأكراد قد دخلوا في قتال ضد الشيعة الذين يعتبرونهم مصدر تهديد على المدى البعيد لاستقلال اقليم كردستان ووحدة اراضيه.

كما ان واشنطن خسرت الكثير من نفوذها وقوتها مع الحكومة العراقية في بغداد بعد الانسحاب المفاجئ والكارثي للقوات الأمريكية في العام 2011، غير ان المعركة في مدينة الموصل هي فرصة لعودة بناء وجود امريكي قوي في العراق واستمراره لمدى طويل من اجل منع عودة تنظيم «الدولة « بالإضافة إلى منع الهيمنة الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى وجود قوة رد سريع في الشرق الأوسط، و ان هذا الامر يعتمد على وجود رئيس امريكي متفهم إلى ان تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً في المنطقة ينتج عنه فراغ قوة، ستعمل مجموعات اخرى مثل تنظيم «الدولة» وايران على ملئه.

الصحيفة تضيف ان اكبر التحديات بعد معركة الموصل واستعادتها من تنظيم «الدولة» يكمن في ضمان عدم سقوطها مرة اخرى في يد التنظيم، وان الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة الإيرانيون قد قامت بالفعل بارتكاب العديد من الأخطاء، كان أولها مشاركة الميليشيات الشيعية التي تقوم بدور ايراني في العراق، كما ان هذه المليشيات لها تاريخ في التعامل مع السنة باعتبارهم جميعاً اعضاء في تنظيم «الدولة» كما تقوم بتعذيبهم وحرق قراهم.

وأضافت الصحيفة ان اغلب سكان مدينة الموصل هم من السنة، وان السياسة التي يتبعها الشيعة والمعروفة بسياسة الأرض المحروقة تتسبب في نزوح آلالاف من اللاجئين الذين يتوجهون إلى إقليم كردستان العراق ومن ثم إلى تركيا وينتهي بهم المطاف بالوصول إلى أوروبا.

الصحيفة اختتمت بالقول ان الصعوبات التي تواجهها حملة استعادة الموصل ان معركة الموصل ليست سهلة، ولكن يمكن الانتصار فيها، مبينة ان الانتصار التكتيكي الذي حققته قوات البيشمركه باستعادة بعشيقة حدّ من استيلاء تنظيم «الدولة» على الرطبة في الانبار والتي تبعد 70 كلم من الحدود الأردنية العراقية يصب في هذا الاتجاه.

حلب ستختبر المعيار الأخلاقي للغرب

تقول صحيفة «فيننشال تايمز» ان حلب ستختبر المعيار الاخلاقي للغرب، في الوقت الذي تقول فيه روسيا للعالم انها على استعداد لتدمير الجزء الشرقي من مدينة حلب مع حليفها بشار الاسد اذا كان هذا كفيلاً بإنهاء النزاع في سوريا.

ويقول ديفيد غاردنر في مقاله ان انظار العالم ووسائل الاعلام شاخصة نحو معركة الموصل، والتي تهدف إلى إخراج تنظيم «الدولة» من المدينة.

ويقول كاتب التقرير ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد ان يكرر السيناريو الذي حصل في ليبيا، حين هددت قوات معمر القذافي بارتكاب مذابح في اوساط المتمردين في مدينة بنغازي والذي كان يعتبر معقلهم، وفي ذلك الوقت تحرك الغرب بخطوات لم تكن مفوضة من الأمم المتحدة على حد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والآن وبعد سنوات كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدافع فيها عن ضرورة اسقاط نظام الاسد، وكان يدعم المعارضة في الوقت نفسه الذي يحجب عنها اشياء اساسية، يقوم بوتين بجعل سوريا مسرحاً يستعرض فيه قوة بلاده، والتي يعتقد ان الغرب غير قادر على مواجهة هذه القوة، وفي الغرب لا أحد سيحاول ان يمنع بوتين من تحويل الجزء الشرقي من مدينة حلب إلى «غروزني ثانية» ولكن السؤال المطروح، هل الغرب عاجز عن الوقوف في وجه روسيا؟

المقال يقول ان بريطانيا وألمانيا وفرنسا عجزت الاسبوع الماضي عن زيادة العقوبات على روسيا بسبب الأعمال والسلوكيات التي تقوم بها في سوريا، حيث انهم وجدوا معارضة من ايطاليا، ولكن في الوقت ذاته فالاقتصاد الروسي ضعيف بسبب انهيار اسعار النفط ومازالت ادوات العقوبات موجودة ومتاحة. غاردنر يختتم مقاله بالقول إن تراجع الغرب في ليبيا أدى إلى خرابها وسادت الفوضى هناك، وهو ما أدى إلى انتهاج سياسة قد تؤدي إلى المواجهة في سوريا.