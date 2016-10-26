﻿بدء نظر قضية «بيت الرعب» للتعذيب الوحشي لنساء ألمانيات

دوسلدورف ـ د ب أ: بدأت الأربعاء محاكمة رجل وزوجته السابقة بتهمة تعذيب نساء بشكل وحشي فيما عرف إعلامياً في ألمانيا بـ «بيت الرعب».

وتلا ممثل الادعاء العام رالف مِيِر خلال مؤتمر صحافي استمر نحو 20 دقيقة في محكمة باديبورن في ولاية سكسونيا السفلى بعض تفاصيل التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضت له النساء في هذا المنزل الواقع في مدينة هوكستر في الولاية من ركلات ولكمات وحرق بماء ساخن على أيدي المتهمين قبل وفاتهن فيما بعد. وأوضح أن المتهمين استدرجا الضحايا من خلال إعلانات زواج وصداقة في الصحف وإيهامهن بالحب الشديد لهن من قبل المتهم فلفريد ف البالغ من العمر 46 عاماً. وقال ممثل الادعاء إن المتهمين أرادا من خلال هذا التعذيب كسر إرادة هؤلاء النساء وتطويعهن ليصبحن رهن إشارة المتهم الذي أشار له اختصاراً بـ فلفريد دابليو وذلك لاستخدامهن لتحقيق جميع رغباته. وقال ممثل الادعاء إن المتهمين كسرا إرادة هؤلاء النساء بشكل منهجي باستخدام القوة وأنهما قاما في سبيل ذلك بتقييدهن لمدة ساعات وشد سيقانهن وحرق بشرتهن باستخدام الماء الساخن وإجبارهن على النوم ليلاً في مخزن بارد. وأشار مير إلى أن إحدى هؤلاء النساء غرقت أثناء تقييدها في حوض استحمام مليء بالمياه. ويمثل فلفريد ف /46 عاماً/ وزوجته السابقة أنجِلِكا ف أمام القضاء بتهمة ارتكاب جريمتي قتل من خلال الإهمال والإصابة المتعددة.

واستمرت عملية استدراج النساء لـ «بيت الرعب» من خلال إعلانات زواج وصداقة على مدى سنوات. وتوفيت امرأتان من مدينتي أوسلار و باد جاندرسهايم في ولاية سكسونيا السفلى متأثرتين بالتعذيب في حين هربت امرأة أخرى من مدينة ماجدبورج في الولاية.

وكان المتهم متزوجا بالمرأة من مدينة أوسلار ولم يتم العثور على جثتها حتى الآن. ويوجه الادعاء للمتهمين تهمة الحصول من الضحايا على مبالغ مالية كبيرة. ويعتقد الادعاء أن عدد ضحايا الثنائي المجرم ثمانية على الأقل.

وكشف أمر الرجل وزوجته السابقة في ربيع العام الجاري عندما أرادا إحضار ضحيتهما الأخيرة إلى مدينة باد جاندرسهايم حيث توفيت هذه الضحية في مستشفى بعد حدوث عطل في سيارة المتهمين. ومن المقرر أن تكون الجلسة التالية في المحاكمة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت المتهمة أنجيليكا ف إنها ستعلن عن موقفها من الاتهامات في حين أعلن زوجها السابق أنه سيبلغ المحكمة رده بشأن هذه الاتهامات من خلال محاميه.