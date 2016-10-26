﻿عرض أزياء إسلامية في اليابان

طوكيو ـ د ب أ: العاصمة اليابانية هي بلا منازع واضعة اتجاهات الأزياء في آسيا. وللمرة الأولى على الإطلاق يقام عرض للأزياء الإسلامية في طوكيو. يستمر «عرض الأزياء المحتشمة في طوكيو» يومين من 22 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ويقول المنظمون إنه يرمي إلى جعل اليابان دولية بشكل أكبر.

تشهد اليابان ازدهاراً في توافد السياح إلى جانب زيادة أعداد المسلمين القادمين من الدول الإسلامية مثل ماليزيا. لا يعيش سوى مئة ألف مسلم في اليابان التي يبلغ تعداد سكانها نحو 127 مليون نسمه. وافتتح أكبر مسجد في اليابان العام الماضي في مدينة ناجويا التجارية.