﻿تراجع حاد في سوق الساعات الذكية

واشنطن ـ د ب أ: أظهر تقرير اقتصادي تراجع حجم السوق العالمية للساعات الذكية بشدة خلال الربع الثالث من العام الحالي. وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة «إنترناشيونال داتا كوربورشن» (آي.دي.سي) في تقريرها ربع السنوي عن سوق الأجــــــهزة ووحدات التتبع القابلة للارتداء، فإن إجمالي مبيعات الساعات الذكية في العالم خلال الربع الثـــــالث من العام الحالي وصل إلى 2.7 مليون ساعة بانخفاض نسبته 51.6٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت المبيعات 5.6 مليون ساعة.

في الوقت نفسه احتفظت شركة آبل الأمريكية بالمركز الأول من حيث المبيعات في هذه السوق، رغم تسجيلها ثاني أكبر تراجع سنوي في مبيعات ساعاتها الذكية.

من ناحيته قال رامون لاماس مدير الأبحاث في فريق الأجهزة القابلة للارتداء في مؤسسة «آي.دي.سي» إن هذا التراجع الحاد في حجم مبيعات الساعات الذكية» يعكس التغيير في الطريقة التي تعمل بها شركات التطبيقات والمتاجر في هذا القطاع.

وأضاف أن «آبل كشفت عن شكل وأداء جديد للساعات التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس والذي لم يصل إلى العملاء إلا مع إطلاق الجيل الثاني من الساعات الذكية في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي. كما أن شركة جوجل ربطت طرح نظام التشغيل الجديد أندرويد وير 2.0 (للساعات الذكية) بقرار شريكتها أو.إي.إم بشأن طرح أجهزتها قبل أو بعد موسم عيد الميلاد. كما أن سامسونج لم تطرح ساعتها جير إس3 التي كانت قد أعلنت عنها في معرض آي.إف.أيه للإلكترونيات في أيلول/سبتمبر الماضي».