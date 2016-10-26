﻿محاكمة في فرنسا لناشري صور عارية الصدر لدوقة كمبردج

باريس ـ رويترز: أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن ستة أشخاص من بينهم مصورون ومسؤولون كبار في صناعة الإعلام سيواجهون محاكمة في فرنسا بموجب قوانين حماية الخصوصية لنشرهم صوراً لدوقة كمبردج كيت ميدلتون عارية الصدر في عام 2012.

وقالت التقارير نقلا عن وكالة فرانس برس للأنباء ومصدر قضائي إن من بين الذين تشملهم القضية مسؤولاً كبيراً في صحيفة لا بروفانس ومجلة كلوزير المحليتين ومجموعة أرنولدو موندادوري إيديتوري للنشر المملوكة لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني المالكة للصحيفة والمجلة. ولم يتسن على الفور الاتصال بالصحيفة ولا بشركة موندادوري للتعليق.

وسعت دوقة كمبردج وزوجها الأمــــير وليم وقت نشر الصور إلى توجيه اتهـــــامات جنائــــية في فرنسا في محاولة لمنع نشر أوسع للصور التي التقطــــت لهــــما في شرفة مقر إقامة خاص أثناء عطلة في منطقة لوبيرون في جنوب فرنسا. وذكرت صحيفة لو باريزيان أن المحاكمة من المحتمل أن تبدأ العام المقبل.