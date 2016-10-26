النواب السنّة في البرلمان الإيراني يطالبون بحقائب بالحكومة

إستانبول- الأناضول- طالبت كتلة النواب السنّة في البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء الرئيس حسن روحاني، بتخصيص مقاعد لهم في الحكومة بعد استقالة ثلاث وزراء.

ودعا منصور مرادي، النائب عن مدينتي مريوان وسرف أباد شمال غربي البلاد، في بيان تلاه في البرلمان باسم الكتلة السنية، الرئيس روحاني، إلى إعادة تشكيل حكومته عبر تعيين وزراء سنة فيها.

وقال مرادي، في البيان، “نطالب من الحكومة، تفعيل توصية المرشد (خامنئي)، وإعادة النظر في إعطاء فرصة بتعيين النخبة من السنة في البرلمان”.

وتطرق مرادي إلى استقالة وزراء الثقافة والإرشاد الإسلامي، علي جنتي، والشباب والرياضة، محمود غودرزي، والتربية والتعليم، علي أصغر فاني، من مناصبهم.

وقال في هذا الخصوص “الشعب والمجتمع السني يطالب منكم تعيين النخبة السنة لهذه المواقع″.

وذكرت وسائل إعلامية بأن الوزراء المذكورين، “استقالوا نتيجة ضغوطات مارستها مرجعيات دينية وقادة سياسيون في التيار الإصلاحي الداعم لروحاني، من أجل إصلاح الأوضاع في البلاد مع قرب انتهاء ولايته الرئاسية الأولى”.

تجدر الإشارة أن الرئيس الإيراني سبق وأن وعد خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 مايو/ أيار 2013، بأنه سيمنح الأقليات العرقية والدينية والمذهبية في البلاد، مناصب مرموقة في الدولة، حال حصل على دعمهم في الانتخابات.

ويمتلك السنة في إيران 20 مقعدًا في البرلمان، من أصل 290.

ويتشكل السنة في البلاد من مكونات عربية، وكردية، وتركمانية، وبلوشية. ‎