إسرائيل تعتقل طفلين فلسطينيين بدعوى نيتهما تنفيذ عملية طعن

القدس- الأناضول- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتقال طفلين فلسطينيين، جنوبي الضفة الغربية، بزعم نيتهما “تنفيذ عملية طعن”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه: “في وقت سابق هذا المساء، ضبطت قوة عسكرية، قاصريْن يحملان سكينيْن بالقرب من الجدار الأمني خارج بلدة مغدال عوز″، جنوبي الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن التحقيق المبدئي معهما أسفر عن “اعترف الاثنين بأنهما أرسلا بهدف تنفيذ هجوم”، من دون توضيح الجهة التي أرسلتهما.

ولم يحدد بيان الجيش الإسرائيلي عمر الطفلين، غير أن مصادر فلسطينية قالت إنهما في سن الثامنة.

ويتهم الجانب الفلسطيني إسرائيل باعتقال الشبان والقصر الفلسطينيين وقتلهم من دون أسباب.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية إصرار المستوطنين اليهود على اقتحام المسجد الأقصى، فضلاً عن التوسع الإسرائيلي في بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة.