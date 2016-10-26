“وزارة الدفاع التونسية” تنفي استخدام واشنطن قاعدة عسكرية بأراضيها لضرب تنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا

تونس- الأناضول- نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أنباء ترددت في وقت سابق أمس عن استخدام الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في بلاده لضرب أهداف لتنظيم “الإسلامية” في ليبيا المجاورة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بلحسن الوسلاتي لـ “الأناضول” مساء الأربعاء، تعقيباً على ما نقلته وسائل إعلام أجنبية عن مصادر لم تسمها في الحكومة الأمريكية قولها إن واشنطن تستخدم حالياً قاعدة جوية تونسية لشن عمليات ضد “الدولة الإسلامية” في ليبيا باستخدام طائرات بدون طيار.

وبسؤاله عبر الهاتف بشأن استخدام الولايات المتحدة لقاعدة عسكرية تونسية لضرب “الدولة الإسلامية” في ليبيا، رد المتحدث باسم الدفاع التونسية قائلاً: “ننفي ذلك”.

وبحسب الوسلاتي، أكد وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة تونس، عدم وجود قاعدة عسكرية أمريكية ببلاده.

وقال الحرشاني، في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية الرّسمية، في وقت سابق الأربعاء، إن “تونس حصلت مؤخراً على منظومة استعلام وطائرات مراقبة دون طيّار من الولايات المتحدة في إطار التعاون العسكري بينهما، وذلك بهدف كشف التهديدات والتحركات المشبوهة”.

وفيما يتعلق بوجود عسكريين أجانب في تونس، أوضح الحرشاني في التصريح ذاته أن ذلك “يدخل في مجال التعاون الدولي العسكري على غرار جميع الجيوش، وذلك ضمن برامج تقوم بضبطها لجان عسكرية مشتركة، في إطار المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية”.

وفي مايو/أيار الماضي، سلمت واشنطن وزارة الدفاع التونسية مساعدات تتمثل في منظومة مراقبة للحدود ومكافحة الإرهاب بقيمة 20 مليون دولار تتكون من طائرات بدون طيار وسيارات رباعية الدفع.

وكانت الولايات المتحدة قدمت دعماً أمنياً لتونس في عامي 2014 و2015 يتمثل في معدات إنارة ووسائل رؤية ليلية وزوارق بحرية ووسائل لمكافحة الألغام.

يشار أن تونس استكملت بناء الساتر الترابي على طول 250 كيلومتراً على الحدود مع ليبيا، في انتظار تدعيمه بتقنيات مراقبة إلكترونية من خلال التعاون مع ألمانيا وواشنطن للحيلولة دون تسلل الجماعات المسلحة وتنفيذ العمليات الإرهابية.