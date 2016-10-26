مسؤول لبناني يدعو العالم إلى التضامن لمواجهة التحديات الأمنية

بيروت- د ب أ- قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق الأربعاء إنه لا وجود لدول قريبة أو بعيدة من الإرهاب، وعلى الجميع التضامن لمواجهة التحديات الأمنية.

وأضاف المشنوق، خلال استقباله مفوض الشرطة الأسترالية أندرو كولفين، “لا دول قريبة أو بعيدة من الإرهاب، الذي جعل من العالم قرية صغيرة، وبمعزل عن الموقع الجغرافي، قريباً كان أو بعيداً من الأماكن الساخنة، على الجميع العمل يداً واحدة والتضامن لمواجهة التحديات الأمنية”.

وقال مصدر مقرب، إن المباحثات بين المشنوق وكولفين تناولت أزمة النازحين السوريين وتداعياتها داخل لبنان.

وجدد المشنوق “التأكيد أن الأمور تحت السيطرة”، محذراً من “أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على هذه الحال، إذا ظل المجتمع الدولي منكفئاً عن تقديم مساعدات جدية وفاعلة للحكومة اللبنانية وأجهزتها”.

وشدد المشنوق على أن “اكتمال النصاب الدستوري في لبنان سيحدث قريبا جداً، وستكون فرصة لإعادة انتظام العمل في المؤسسات الدستورية كافة، تنفيذية وتشريعية، ما سيعطي دعماً وزخماً للمؤسسات الأمنية في ممارسة مهامها”.

وأعرب كولفين للمشنوق ، بحسب المصدر، عن “تقدير الحكومة الأسترالية لقدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية ودورها الفعال”.

وحيا كولفين وزير داخلية لبنان على “جهوده في تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة اللبنانية والجيش اللبناني”، متمنياً عليه “تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة اللبنانية والأجهزة الأمنية الأسترالية، خصوصا على صعيد الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب”.