الناتو يوافق على دعم عمليات الاتحاد الأوروبي قبالة سواحل ليبيا

بروكسل- د ب أ- يعتزم حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقديم المساعدة للعمليات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي قبالة سواحل ليبيا، حسبما أفادت مصادر قريبة من الحلف العسكري الأربعاء.

واتفق وزراء دفاع الناتو خلال اجتماع في بروكسل على توفير مساعدات تتعلق بشؤون الاستطلاع والدعم اللوجيستي للعملية العسكرية.

كانت عملية “يونافور-ميد” المعروفة أيضا باسم العملية صوفياـ قد انطلقت العام الماضي للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، عبر 132 ألف مهاجر وسط البحر المتوسط بشكل غير قانوني للوصول إلى أوروبا، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.

ومنذ حزيران/ يونيو 2016، تضمنت المهمة وقف تهريب السلاح إلى ليبيا وتدريب خفر السواحل الليبي بعد أن استنزف بشدة أثناء الحرب الأهلية الجارية في البلاد.

وتشارك تسع سفن حاليا في العملية صوفيا مما ساعد في إنقاذ أرواح نحو 16 ألف مهاجر، وفقا للاتحاد الأوروبي.