هزات ارتدادية ليلا بعد زلزال احدث اضرارا جسيمة في ايطاليا

اوسيتا- أ ف ب- سجل عدد من الهزات الارضية القوية ليل الاربعاء الخميس في وسط ايطاليا بعد زلزالين بلغت شدتهما 5,5 و6,1 درجات واديا الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح طفيفة واضرار مادية جسيمة، كما ذكرت فرق الاغاثة.

وقامت فرق الدفاع المدني ليلا وتحت الامطار بالاهتمام بمئات الاشخاص الذين طردوا من بيوتهم بسبب الزلزال وان كان كثيرون منهم فضلوا البقاء في سياراتهم وسط شعور بالهلع من الهزات الارتدادية التي بلغت شدتها في بعض الاحيان 4,6 درجات.

وقال الدفاع المدني في بيان ان “الاضرار جسيمة لكن حتى الآن لم تجر أي عملية بحث أو انقاذ في اماكن الانهيارات”.

ومع توقف الامطار صباحا، ينتظر المسعفون شروق الشمس ليبدأوا تقييم اوضاع المساكن والمباني التاريخية العديدة في هذه القرى التي يشكل معظمها وجهات سياحية.

وفي اجراء وقائي، اغلقت مدارس المنطقة الخميس. وتم اجلاء نحو خمسين مريضا من عدد من المستشفيات ومن مساكن جامعية ودار لرعاية المسنين. ونقل السجناء في كاميرينو الذين اصيب عدد منهم بجروح طفيفة إلى سجن ريبيبيا الكبير في روما.

واغلق الوسط التاريخي لفيسو القريب من مركز الهزة، بحواجز بينما تنصح قوات الأمن الصحافيين بعدم الاقتراب من المباني التي تهدمت اجزاء كثيرة منها.