مسؤول إسرائيلي يحذر سكان غزة من المشاركة في حفر الأنفاق التابعة لحماس

تل أبيب- د ب أ- حذر مسؤول إسرائيلي رفيع الخميس سكان قطاع غزة من المشاركة في حفر الأنفاق التابعة لحركة حماس.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فقد وجه منسق الأعمال في المناطق الميجر جنرال يؤاف مردخاي تحذيرا صارما إلى سكان القطاع، وقال إن “كل من يقترب من هذه الأنفاق- سواء بالحفر أو تقديم المساعدة والمؤازرة- يحفر قبره بيده”.

وتحدث مردخاي عن استشهاد نحو 30 فلسطينيا خلال العامين الماضيين في حوادث لها علاقات بحفر الأنفاق التي وصفها بـ”أنفاق موت”.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس″ أعلنت الاثنين الماضي استشهاد أحد عناصرها داخل نفق “للمقاومة”. وسبق أن أعلنت عن استشهاد 16 من عناصرها منذ بداية العام الجاري جراء حوادث انهيار أنفاق أرضية تقيمها في مناطق مختلفة من قطاع غزة.