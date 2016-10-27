مقتل 25 عنصرًا من تنظيم الدولة بقصف لطيران التحالف جنوب الرطبة

الأنبار- الأناضول- قال اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، قائد عمليات الأنبار، الخميس، إن 25 عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قتلوا ودمر 10 مركبات للتنظيم بقصف جنوب مدينة الرطبة.

وفي حديث للأناضول، أوضح المحلاوي، أن “طيران التحالف الدولي تمكن من قصف رتل لمركبات داعش في منطقة الكيلو 45، جنوب مدينة الرطبة (غرب الرمادي)، مما أسفر عن تدميره بالكامل”.

وأضاف المحلاوي، أن “القصف أسفر عن مقتل 25 عنصرا من داعش وتدمير 10 عجلات (مركبات) للتنظيم تحمل أسلحة رشاش ثقيلة”.

وتابع المحلاوي، أن “تلك العناصر الإرهابية كان تتخذ من الصحراء الجنوبية لمدينة الرطبة مخبأ لها وتم رصدهم وقصفهم وتدميرهم وقتلهم جميعا”.

يذكر أن القوات الأمنية تسيطر على مدينة الرطبة بعد تطهيرها من عناصر للتنظيم توغلوا فيها خلال اليومين الماضيين، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات واسعة لتطهير المناطق المحيطة من الرطبة بحثا عن خلايا نائمة هناك.