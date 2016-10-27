الهند قررت طرد موظف في السفارة الباكستانية بتهمة التجسس

نيودلهي- أ ف ب- قررت الهند طرد عضو في سفارة باكستان في نيودلهي بتهمة “التجسس″ قريبا، كما قال مسؤول في وزارة الخارجية الهندية الخميس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية فيكاش سواروب على موقع تويتر إن وزير الخارجية الهندي “استدعى سفير باكستان ليبلغه ان عضوا في المفوضية العليا (السفارة) بات يعتبر غير مرغوب به بسبب نشاطات تجسسية”.

وذكر مصدر دبلوماسي باكستاني ان الموظف المعني ابلغ بضرورة مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

يأتي ذلك وسط توتر متزايد بين القوتين النوويتين الكبريين في جنوب آسيا بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقال المسؤول في الشرطة رافيندرا ياداف ان محمد اختر الموظف في قسم التأشيرات في السفارة الباكستانية “يعمل لصالح وكالة الاستخبارات العسكرية الباكستانية حسب معلومات موثوقة وردت في الاشهر الست الماضية”.

واضاف ان قوات الأمن اوقفت المشتبه به الاربعاء وبحوزته وثائق حول انتشار القوات الهندية على الحدود.

وصرح المصدر الدبلوماسي الباكستانية لوكالة فرانس برس في نيودلهي ان سفارة باكستان “لا تتورط ابدا في نشاطات لا تتماشى مع وضعها الدبلوماسي”.

واضاف ان سفير باكستان عبد الباسط “احتج بقوة” لدى وزارة الخارجية الهندية على توقيف الموظف، مؤكدا ان ذلك يشكل انتهاكا لاتفاقات حماية الدبلوماسيين.