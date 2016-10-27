زيادة كبيرة في وزن سمية الألفي بأحدث ظهور لها

القاهرة ـ تغير شكل الفنانة المصرية سمية الألفي كثيرًا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعدما أعلنت اعتزالها الفن بشكل نهائي.

سمية ظهرت مؤخرًا في أحد الأماكن العامة مع ابنها عمر فاروق الفيشاوي، وبدت زيادة الوزن واضحة على ملامحها، ولاحظ الجمهور ذلك، وخاصة أن سمية تغيرت ملامح وجهها بشكل كبير.

سمية الألفي لا تهتم بما يقال عنها في هذه الناحية، ولا تخجل من تقدمها في السن، حسبما ذكرت من قبل، حيث أنها لن تجري أي عملية تجميل بهدف الظهور أصغر سنا.

يُذكر أن سمية الألفي تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي وانجبت منه ابنتيها أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك ومازالت هناك علاقة صداقو قوية تجمعهما.