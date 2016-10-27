فيفي عبده: أمريكا أمنت على قدمي بملايين الدولارات

القاهرة ـ قالت الفنانة المصرية فيفي عبده، إنها عندما سافرت إلى أمريكا لعرض مسرحية “حزمني يا”، قاموا بالتأمين على قدمها.

فيفي عبده، أضافت خلال لقائها في برنامج “معاك في السكة”، مع الإعلامي خالد عليش على نجوم “إف إم”: “أن قيمة التأمين وصلت غلى عدة ملايين الدولارات، وأنه بسبب التأمين اصبحت محاطة بالحرس الخاص، مما أعاق حركتها”.

وردت على سؤال عليش حول التأمين على بعض مناطق الجسد كالوسط والقدم، بالنسبة للراقصات فقط ام للجميع؟ قائلة “إن القدمين هما أهم شيء لدى الإنسان لأنهما يحملان جسده، وبدونهما هتمشي على أربع؟”.

كما كشفت خلال الحلقة أنها تمتلك 10 أجهزة “أيباد”، وذلك لأنها تقوم بتصوير فيديوهات كثيرة عليه وسبب كثرة عدد الاجهزة التي تمتلكها هو لامتلاء خازنة الآيباد.