3 فتيات يُثِرنَ الغضب بوصلة رقص ساخنة وسط أحد شوارع قليبية التونسيّة

تونس ـ أظهر مقطع فيديو، تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاث فتيات يرقصن بسخونة، في ساحة وسط مدينة قليبية، من ولاية نابل، شمال شرقي تونس، بينما كان شابان يضربان على الطبل، وسط استغراب المارة، دون أن يتدخل أحد.

وتساءل البعض عن غياب الأسرة، ودور الرقابة من قبل الوالدين، وفقدان الخجل و”الحشمة”، وهذا ما تتميز به “بنت العائلة”، بعيدًا عن الجرأة المبالغ فيها في الأماكن العامة، وخارج البيت بصفة عامة.

ومن حين إلى آخر، تظهر بعض المشاهد والحركات الغريبة في المجتمع التونسي، في أماكن عامة، فيها جرأة كبيرة وتحدّ أكبر من المجاهرة بالفاحشة، وإتيان كل ما هو غريب ومستغرب من المجتمع.

وعزا بعض الخبراء الاجتماعيين مثل هذه “التقليعات” إلى الضغط الكبير الذي كان يسلط على المجتمع التونسي في ظل النظام السابق، حيث يتمّ التحكم حتى في بعض العادات والتقاليد، وبعد الثورة، وجد التونسي، خاصة الشباب، أنفسهم ينعمون بالحرية، خاصة حرية التعبير، وفي شكل من أشكال “التنفيس″، تظهر من حين إلى آخر مشاهد لم يعتد عليها المجتمع التونسي، وفيها جرأة كبيرة من بعض الشباب المتميز أصلًا بالثورة وحبّ الظهور وتقدير الذات، وبناء الشخصية.