ببغاء يكشف خيانة كويتي لزوجته وتحرشه بالخادمة

الكويت ـ كشف موقع “مترو” عن حادثة غريبة من نوعها، بطلها ببغاء استطاع أن يكشف خيانة كويتي لزوجته، مع الخادمة، من خلال عبارات الغزل التي بدأ يطلقها تجاهها.

وأفادت التقارير بأن الزوجة تقدمت بشكوى إلى مركز الشرطة في الكويت تتهم فيها زوجها بالخيانة بناء على أقوال الببغاء خاصة أنها كانت تشتبه به لفترة طويلة، وقالت: إن الزوج تفاجأ بعودتها إلى المنزل من العمل في وقت مبكر، ما أصابه بالتوتر.

وفي حالة قبول أدلة الطائر، من الممكن أن يواجه الزوج عقوبة قاسية، لكن الشرطة لم تعترف بالقضية لعدم وجود أدلة ذات مصداقية.