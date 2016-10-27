محاكمة 6 أشخاص في فرنسا نشروا صورا عارية لدوقة كامبردج كيت ميدلتون

أفادت تقارير إعلامية فرنسية، بأن 6 أشخاص من بينهم مصورون ومسؤولون كبار في صناعة الإعلام سيواجهون محاكمة في فرنسا بموجب قوانين حماية الخصوصية، لنشرهم صورا لدوقة كامبردج كيت ميدلتون عارية الصدر في عام 2012.

وقالت التقارير، إن من بين الذين تشملهم القضية مسؤول كبير في صحيفة “لا بروفانس″ ومجلة “كلوزير” المحليتين ومجموعة “أرنولدو موندادوري إيديتوري” للنشر المملوكة لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، المالكة للصحيفة والمجلة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالصحيفة ولا بشركة “موندادوري” للتعليق.

وسعت دوقة كامبردج وزوجها الأمير وليام وقت نشر الصور إلى توجيه اتهامات جنائية في فرنسا، في محاولة لمنع نشر أوسع للصور التي التقطت لهما في شرفة مقر إقامة خاص أثناء عطلة في منطقة لوبيرون في جنوب فرنسا.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن المحاكمة من المحتمل أن تبدأ العام القادم.