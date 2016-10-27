إصابة فلورينزي تضرب روما

روما ـ أعلن نادي روما وصيف الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس أن لاعب وسطه اليساندرو فلورينزي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

ونقل فلورينزي على المحفة خلال فوز روما على مضيفه ساسولو 3-1 مساء الأربعاء بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مما يعرضه لفترة غياب طويلة.

وأوضح روما عبر موقعه الرسمي “اليساندرو فلورينزي خضع لفحوص طبية الليلة الماضية كشفت عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى”.

وأضاف “فلورينزي، 25 عاماً، تعرض للإصابة خلال الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها روما على ساسولو وسيخضع لعملية جراحية اليوم الخميس″.