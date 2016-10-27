وست هام يتوعد المتورطين في أحداث مباراة تشيلسي

لندن ـ أدان نادي وست هام لكرة القدم “بشكل قاطع″ ما صدر من “الأفراد المتورطين في أحداث” مباراة الفريق أمام تشيلسي أمس، الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مؤكدا أنه سيعاقبهم مدى الحياة.

وفي الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز وست هام على تشيلسي بنتيجة (2-1)، وقعت مواجهات بين جماهير الناديين في مدرجات الاستاد الأوليمبي بالعاصمة لندن، حيث تراشق الطرفان بالمقاعد والولاعات في أحداث استدعت تدخل الشرطة.

وأوضح النادي في بيان أن “وست هام واستاد لندن يدينان بشكل قاطع ما صدر من الأفراد الضالعين في الأحداث التي وقعت أثناء المباراة أمام تشيلسي”.

وأضاف البيان أنه “على الرغم من أنه تمت السيطرة على الوضع بشكل سريع للغاية، سيعمل النادي جنبا إلى جنب مع استاد لندن والشرطة ونادي تشيلسي للتعرف على هؤلاء الأفراد”.