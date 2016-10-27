جنرال أمريكي يعلن مقتل 800 إلى 900 من مقاتلي تنظيم الدولة في معركة الموصل

بغداد- أ ف ب- أعلن جنرال أمريكي لوكالة فرانس برس الخميس أن 800 إلى 900 من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية قتلوا منذ أن بدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي عملية استعادة الموصل في 17 تشرين الاول/ اكتوبر.

وقال الجنرال جوزف فوتيل رئيس القيادة الامريكية الوسطى في مقابلة مع فرانس برس من موقع غير محدد “فقط في العمليات التي جرت خلال فترة الاسبوع ونصف الاسبوع الماضية لاستعادة الموصل نقدر انهم قتلوا على الارجح 800 إلى 900 مقاتل من تنظيم الدولة الاسلامية”.