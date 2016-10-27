الجيش التركي يستهدف 103 موقعاً لـ”الدولة” و”ب ي د” شمالي سوريا

أنقرة - الأناضول – استهدف الجيش التركي 103 مواقع لتنظيمي الدولة الاسلامية و”ب ي د/ بي كا كا” شمالي سوريا، في إطار عملية درع الفرات.

وبحسب بيان صادر عن الجيش، الخميس، فإن عملية درع الفرات في يومها الـ 65 شهدت أمس استهداف الجيش لـ 94 موقعاً لـ”الدولة”، و9 تابعة لـ”ب ي د/ بي كا كا” شمالي سوريا.

ولفت إلى بسط عناصر المعارضة سيطرتهم على على منطقة “جبل خربة الكنيسة” جنوبي ناحية أخترين، بالريف الشمالي لمحافظة حلب.

وأكد مقتل عنصرين من الجيش السوري الحر، وإصابة 16 آخرين بجروح خلال اشتباكات مع تنظيم “الدولة” في المنطقة.

كما أشار البيان إلى إصابة جندي تركي بجروح طفيفة، جراء سقوط قذيفة هاون أطلقها عناصر “الدولة” على قرية طويس جنوبي مدينة مارع بالمنطقة ذاتها.

وأوضح أن المعارضة السورية تمكنت من السيطرة على 164 منطقة مأهولة بالسكان (مدينة، بلدة، قرية)، واقعة على مساحة تقارب ألفاً و305 كيلومتر مربع شمالي سوريا من يد تنظيم الدولة منذ انطلاق العملية في 24 أغسطس/ آب الماضي.

وشهدت عملية درع الفرات منذ بدئها إبطال مفعول 31 لغم، و1356 قنبلة مصنّعة يدوياً، بحسب البيان.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “الدولة”.