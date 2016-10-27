مقتل جندي تركي في انفجار قنبلة شرقي البلاد

بينغول - الأناضول - قتل جندي تركي، في انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو منظمة بي كا كا، في ولاية بينغول، شرقي البلاد، الخميس.

وقالت مصادر أمنية تركية إن عبوة ناسفة يدوية الصنع، زرعها مسلحو “بي كا كا” في منطقة “قيزيل مسجد” في الولاية، انفجرت خلال العمليات الأمنية المستمرة في الولاية، ما أدى إلى استشهاد الجندي.

وأوضحت المصادر أنه سيتم إرسال جثمان الجندي إلى مسقط رأسه، بعد تنظيم مراسم وداع له في بينغول.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” الانفصالية وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، رداً على هجمات تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن.