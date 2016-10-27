الاتحاد الاوروبي يلغي القمة المقررة مع كندا بسبب استمرار أزمة اتفاقية سيتا

بروكسل- د ب أ – ألغى الاتحاد الأوروبي القمة التي كانت مقررة الخميس مع كندا، بعد فشل الوصول إلى حل بشأن رفض أحد الأقاليم البلجيكية لاتفاقية تاريخية، في وقت يسمح بتوقيع الطرفين عليها.

وتبذل الحكومة الاتحادية في بلجيكا جهوداً رامية لإقناع إقليم والونيا بدعم الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة (سيتا)، التي تهدف إلى رفع الحواجز التجارية وتسهيل تدفق السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر في الاتحاد الاوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته: “نظراً إلى أنه ليس جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة للتوقيع على سيتا، فإن القمة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لن تبدأ اليوم كما كان مخططاً لها”.

ويشار إلى أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إبرام الاتفاقية بدون موافقة جميع الدول الأعضاء والبالغ عددها 28.

وقال أليكس لورانس، وهو متحدث باسم وزيرة التجارة الكندية، كريستيا فريلاند، مساء الاربعاء، إن الوفد الكندي الذي يترأسه رئيس الوزراء، جاستن ترودو، لن يتوجه إلى بروكسل كما كان مقرراً.

وأوضح إن “كندا ما زالت مستعدة لتوقيع هذه الاتفاقية المهمة عندما تكون أوروبا مستعدة لذلك”.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء “بلجا” البلجيكية أنه من المقرر أن تستأنف محادثات الأزمة البلجيكية في العاشرة صباحاً (0800 بتوقيت جرينتش)، بعد أيام من المفاوضات بشأن التوصل إلى نص تسوية مقبول من الجميع.

ونقلت “بلجا” عن وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه ريندرز، القول، كان من المأمول التوصل إلى اتفاق في وقت اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من صباح اليوم.