وزارة الهجرة العراقية: 11735 نازحاً منذ انطلاق عمليات نينوى

بغداد - د ب أ – كشفت وزارة الهجرة العراقية الخميس، عن أن 11735 شخصاً نزحوا من مدن وقرى محافظة نينوى مخيمات في محافظات اربيل ودهوك وصلاح الدين منذ انطلاق عمليات الموصل.

وبينت الوزارة في موقعها الإكتروني أن” فرقها قامت بإجلاء ونقل 1940 نازحاً من قرى ونواحي الشويرات ، والنمرود ، والساحل الايسر لقضاء الشرقاط ، وعمرقايجي ، وجمجمي وقضاء الحويجة.”

وأوضحت الوزارة، انه تم نقل النازحين وايوائهم في مخيمات الجدعة في القيارة وحسن شام ومخيم ديبكة في اربيل والساحل الأيمن لقضاء الشرقاط فضلاً عن مخيم زيلكان بمحافظة دهوك .