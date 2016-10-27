نائب ميركل يأمل في التوصل لتسوية سريعة بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع كندا

برلين - د ب أ – أعرب وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل، عن أمله في التوصل لتسوية سريعة قدر الإمكان بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، المعروفة باسم “سيتا” بعد إلغاء القمة التي كان مخططاً لها لتوقيع الاتفاقية الخميس.

وقال جابرييل الذين يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم : “حتى وإن كانت القمة لن تعقد اليوم: فإن سيتا تعد أفضل اتفاقية تجارة تفاوض بشأنها الاتحاد الأوروبي”.

وتابع الوزير الاتحادي قائلاً: “أمل أن يكون هناك إمكانية لحل المشكلات البلجيكية الداخلية سريعاً وأن يتم إعادة جدولة موعد للقمة الأوروبية-الكندية قريباً”.

وأعرب عن رأيه في أنه ليس هناك أي شريك آخر بالعالم كان لديه مثل هذا القدر الكبير من الصبر مثل الحكومة الكندية.

يشار إلى أن منطقة والونيا البلجيكية الناطقة باللغة الفرنسية ومسؤولين محليين بلجيكيين لا يرغبون في مساندة اتفاقية التجارة مع كندا حتى الآن.

ونظرا لعدم التوصل إلى تسوية الأربعاء، ألغت الحكومة الكندية سفر وفدها إلى بروكسل من أجل توقيع الاتفاقية الذي كان مخططاً له بعد ظهر اليوم مع الاتحاد الأوروبي.