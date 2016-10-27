عشرات المهاجرين يعودون إلى المخيم القريب من كاليه شمالي فرنسا بعد إخلائه

كاليه - د ب أ – تسلل عشرات المهاجرين الخميس وعادوا إلى المخيم المعروف باسم “الغابة” القريب من مدينة كاليه الساحلية شمال فرنسا، وذلك بعد إعلان السلطات انتهاء عملية الإخلاء.

وقالت المسؤولة فابيان بوشيو للصحافيين بالقرب من المخيم إنه تم توفير مأوى لـ68 قاصراً خلال الليل وغادرت آخر الحافلات مركز التسجيل.

وواصل المركز إغلاق أبوابه صباح اليوم، وتجمع العشرات من المهاجرين أمامه، قبل عودتهم إلى “الغابة” حيث تواصل الفرق هدم الخيام في المنطقة.

وأوضحت أنه تم توفير فرصة لجميع المهاجرين الذين كانوا موجودين في “الغابة” قبل بدء العملية، الذين كان عددهم أقل من ستة آلاف بحسبها، للانتقال بحافلات إلى واحد من مراكز الإيواء الموجودة في أنحاء فرنسا حيث يمكنهم التقدم بطلبات لجوء.

ومنذ بدء الحكومة لعملية الإخلاء، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم نقل 5596 شخصاً إما إلى مراكز في أنحاء البلاد أو ملاجئ مؤقتة.