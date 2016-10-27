وكالة: تركيا تعتقل 81 معظمهم أجانب للاشتباه بصلتهم بالدولة الإسلامية

أنقرة - رويترز – قالت وكالة دوجان التركية للأنباء، إن السلطات اعتقلت 81 شخصاً معظمهم أجانب الخميس للاشتباه في تخطيطهم للسفر بصورة غير شرعية للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا.

وأضافت الوكالة أن 21 من المعتقلين يشتبه بأنهم من قياديي التنظيم المتشدد وأن 60 منهم أجانب. وأوضحت أن العملية تركزت في اسطنبول لكنها شملت مداهمات في 31 موقعاً في ستة أقاليم تركية.

وتوغلت تركيا عسكرياً في سوريا في أغسطس آب دعماً للمعارضة السورية لمحاولة إبعاد تنظيم الدولة الإسلامية عن الحدود التركية. كما نفذت مراراً مداهمات لمواقع يشتبه أنها تؤوي متشددين في اسطنبول ومدن أخرى.

ولم يتسن التأكد من صحة نبأ الاعتقالات.