إردوغان: الحملة التركية ستستهدف مدينتي منبج والرقة السوريتين

اسطنبول – رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس، إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ستستهدف بعد بلدة الباب مدينة منبج التي حررتها قوات يتقدمها الأكراد من تنظيم الدولة الإسلامية مؤخراً، كما ستستهدف معقل التنظيم في مدينة الرقة.

وقال إردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة وأذيعت على الهواء، إنه أطلع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بخططه خلال محادثة هاتفية الأربعاء.

وقال كذلك إن منطقة سنجار العراقية إلى الغرب من الموصل في سبيلها لأن تصبح قاعدة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني وإن تركيا لن تسمح بهذا.