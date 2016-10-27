رئيس وزراء بلجيكا: توصلنا إلى اتفاق بشأن اتفاقية سيتا

بروكسل- د ب أ – ذكرت وكالة أنباء “بلجا” البلجيكية، أن بلجيكا توصلت إلى حل بشأن رفض أحد أقاليمها لاتفاقية تجارية بين الاتحاد الاوروبي وكندا، مما يمهد الطريق لتوقيع الاتفاقية، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل.

وذكرت “بلجا” أنه قد تم إرسال نص التسوية البلجيكية إلى سفراء الاتحاد الاوروبي. ويتعين على مسؤولي باقي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الـ27 والمسؤولين الكنديين، التحقق من النص قبل أن يكون من الممكن التوقيع على الاتفاقية.

وبذلت الحكومة الاتحادية في بلجيكا جهوداً كبيرة بهدف إقناع إقليم والونيا بدعم الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة (سيتا)، التي تهدف إلى رفع الحواجز التجارية وتسهيل تدفق السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي.

وقد تم إلغاء القمة التي كانت مقررة الخميس بين الاتحاد الأوروبي وكندا، بعد فشل الوصول إلى حل بشأن المأزق البلجيكي.

وسعت والونيا للحصول على تأكيدات بشأن معالجة المخاوف من أن تتسبب سيتا في إضعاف معايير العمل والبيئة وأن تهدد القطاع الزراعي فيها.

ويقول المؤيدون للاتفاقية إنها ستعزز النمو وستخلق فرص عمل.