الرئيس الاسبق لولا دا سيلفا يقدم شكوى للامم المتحدة لانتهاك حقوقه في البرازيل

جنيف – أ ف ب – ذكر ناطق باسم الامم المتحدة الخميس، ان الرئيس البرازيلي الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي يستهدفه تحقيق في اطار فضيحة بتروبراس، تقدم بشكوى الى لجنة حقوق الانسان التابعة للمنظمة الدولية، مؤكداً انه ضحية “اضطهاد سياسي”.

واوضح الناطق في بيان ان “لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان سجلت رسمياً في 26 تشرين الاول/اكتوبر شكوى تقدم بها رئيس البرازيل السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا”.

واضاف ان الشكوى التي تسمى رسمياً “بلاغ” ستدرس للبت في قبولها من قبل اللجنة. وقد سلمت الى البعثة الدائمة للبرازيل في جنيف التي “لديها شهران لتقديم ملاحظاتها”.

واكد ان دراسة الشكوى يمكن ان تستمر لفترة قد تصل الى خمس سنوات.

قرر القضاء البرازيلي في ايلول/سبتمبر محاكمة الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا الذي يحتفل الخميس بعيد ميلاده الحادي والسبعين، بتهم فساد وتبييض اموال في اطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة.

وقال القاضي سيرجيو مورو في بيان في 21 ايلول/سبتمبر “نظراً لوجود عناصر مادية كافية تثبت مسؤوليته، اوافق على التهم” التي وجهتها النيابة العامة الاسبوع الماضي الى الرئيس السابق (2003-2010).