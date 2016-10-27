تلفزيون: تركيا طلبت من أمريكا عدم السماح للمقاتلين الأكراد بدخول الرقة

أنقرة - رويترز – قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق لقناة (تي.ار.تي خبر) الخميس، إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة ألا تدع وحدات حماية الشعب الكردية تدخل مدينة الرقة السورية معقل تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفاً أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم العسكري في سبيل استعادة السيطرة على الرقة.

وقال كبير القادة العسكريين الأمريكيين الأربعاء، إن وحدات حماية الشعب الكردية ستشارك في قوة تهدف إلى عزل الرقة. وتعارض تركيا بشدة أي تشكيل كردي في المنطقة.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس، إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا سوف تستهدف بعد بلدة الباب مدينتي منبج التي حررتها مؤخراً قوات يقودها الأكراد من قبضة الدولة الإسلامية والرقة.