ميليشيا تابعة لـ”الحشد الشعبي” تفجر مسجدين وتحرق منازل بالرطبة العراقية

الأنبار - الاناضول - أفاد أحد شيوخ ووجهاء مدينة الرطبة في محافظة الأنبار (غرب)، الخميس، أن مليشيا “أبو الفضل العباس″ (الشيعية) فجرت مسجدين اثنين وأحرقت عدداً من منازل المواطنين في المدينة.

جاء ذلك على لسان الشيخ منعم الكبيسي.

وقال الكبيسي إن “”مليشيا أبو الفضل العباس التابعة للحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة العراقية)، قامت اليوم، بتفجير مسجدي الحارة والامام البخاري وسط مدينة الرطبة (310 كلم غرب الرمادي)”.

وأضاف الكبيسي أن “تلك المليشيات قامت أيضاً بحرق عدد من منازل ومركبات المواطنين (لم تذكر عددهم) في الرطبة بعدما اتهمت أصحابها بالتحيز لتنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي”.

كذلك قامت تلك العناصر “باختطاف أكثر من 23 شاباً من أهالي المدينة، ونقلتهم إلى جهة مجهولة ولم يتم معرفة مصيرهم حتى الآن”.

يُذكر أن عناصر تنظيم “الدولة” توغلوا خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من أحياء الرطبة، قبل أن تقوم القوات العراقية بتحريرها لاحقاً.

وتتهم عدة أطراف سنية عراقية، ومنظمات حقوقية دولية وحتى الأمم المتحدة، الحشد الشعبي بارتكاب عدة جرائم على خلفية طائفية ضد المدنيين السنة في المدن المحررة خلال الفترة ما بين 2014 و2016.