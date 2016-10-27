مقتل ثلاثة تلاميذ جراء قذائف على مدرسة في غرب حلب

بيروت - أ ف ب – قتل ثلاثة أطفال هم تلاميذ وأصيب 14 آخرون على الأقل بجروح الخميس، جراء سقوط قذائف أطلقتها الفصائل المعارضة على مدرسة في الأحياء الغربية في مدينة حلب، وفق ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا”.

وتسبب قصف لقوات النظام على مدينة دوما، أبرز معاقل الفصائل المعارضة في ريف دمشق، بمقتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم طفل، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان.

في مدينة حلب، أشارت وكالة سانا الى “ارتقاء ثلاثة اطفال شهداء واصابة 14 تلميذاً بجروح جراء اعتداء التنظيمات الارهابية بالقذائف على المدرسة الوطنية في حي الشهباء” الواقع تحت سيطرة قوات النظام.

وغالباً ما تطلق الفصائل المقاتلة المتحصنة في الاحياء الشرقية القذائف على الاحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام، متسببة بمقتل مئات المدنيين.

وبدأت قوات النظام في 22 ايلول/سبتمبر هجوماً للسيطرة على الاحياء الشرقية، تزامن مع غارات روسية كثيفة وأخرى سورية، ما تسبب بمقتل المئات من المدنيين وأحدث دماراً كبيراً لم تسلم منه المرافق الطبية.

ولم تتعرض الاحياء الشرقية لأي غارات منذ الثلاثاء الماضي، حين أعلنت روسيا عن هدنة لثلاثة ايام من جانب واحد، انتهت السبت من دون ان تحقق هدفها بإجلاء المدنيين والمقاتلين الراغبين بذلك. ويقتصر القصف الجوي والمدفعي على مناطق الاشتباكات.

ويأتي استهداف المدرسة غداة غارات جوية لم يعرف اذا كانت سورية ام روسية، استهدفت مدرسة من اقسام عدة ومحيطها في قرية حاس في محافظة ادلب (شمال غرب)، وتسببت بمقتل 35 مدنياً بينهم 11 طفلاً كانوا موجودين في المدرسة، بحسسب المرصد.

ونددت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) باستهداف هذه المدرسة الاربعاء. وقال المدير العام للمنظمة الدولية أنتوني لايك في بيان ان هذه الضربة قد تكون “الهجوم الأكثر دموية ضد مدرسة منذ بداية الحرب” في سوريا قبل أكثر من خمسة اعوام.

وقال “إنها مأساة، إنها فضيحة. وفي حال كان الهجوم متعمداً، فهذه جريمة حرب”.

على جبهة أخرى في سوريا، قتل ثمانية مدنيين بينهم طفل جراء صواريخ أطلقتها قوات النظام على مدينة دوما، أبرز معاقل الفصائل والمحاصرة شرق دمشق.

وتتعرض دوما التي تسيطر عليها فصائل معارضة واسلامية، على رأسها فصيل “جيش الاسلام”، منذ العام 2013 بشكل شبه يومي للقصف المدفعي والجوي، ما أسفر طوال هذه السنوات عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى.