بارزاني: قوات البيشمركة لن تدخل الموصل ولا خطورة لـ”الدولة”بعد اليوم

أربيل - الأناضول - أكد رئيس الإقليم الكردي في العراق مسعود بارزاني، الخميس، أن قوات البيشمركة لن تدخل مدينة الموصل. وتعهد باستمرار التعاون بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في معركة استعادة مدينة الموصل (شمال) من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال بارزاني في لقاء جمعه بعمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني (أكبر كتلة برلمانية شيعية)، في محور الكوير شمال شرق الموصل، ان “التعاون المشترك مستمر بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في معركة تحرير مدينة الموصل”. وأشار الى “وجود تضامن بين القوى السياسية الحريصة على مصلحة البلد”، دون أن يسميها.

وأضاف بارزاني، “نحن مسيطرون على اغلب المناطق ولا خطورة لداعش بعد اليوم”، مؤكداً على أن “قوات البيشمركة لن تدخل مركز مدينة الموصل خلال عمليات التحرير الجارية، وقوات مكافحة الإرهاب هي من ستدخل الموصل”.

وانطلقت، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معركة استعادة مدينة الموصل من “الدولة”، بمشاركة نحو 45 ألفاً من القوات التابعة للحكومة العراقية، سواء من الجيش، أو الشرطة، فضلاً عن “الحشد الشعبي” (شيعي)، و”حرس نينوى” (سني) إلى جانب قوات البيشمركة وإسناد جوي من التحالف الدولي.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.