محكمة بحرينية تقضي بسجن 15 متهماً في قضايا إرهابية وتسقط جنسيتهم

المنامة - د ب أ – أصدر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين الخميس، أحكاماً بالسجن تتراوح بين المؤبد و15 و10 و7 أعوام على 15 متهماً في قضايا ارهابية وقضت بإسقاط جنسيتهم .

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية ” بنا” اليوم عن رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية قوله، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عاقبت المتهمين الأول والثالث والرابع عشر بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهم مبلغ وقدره مائتي ألف دينار عما نسب إليهم من اتهام.

وأضاف أن المحكمة عاقبت المتهمين الثاني والرابع بالسجن مدة 15 سنة عما اسند إليهم من اتهام ، والمتهمين الخامس والسابع و18 بالسجن مدة 10 سنوات عما اسند إليهم من اتهام .

وحسب الرويعي ، قررت المحكمة معاقبة المتهمين السادس والثامن و التاسع والعاشر و11 و13 و15 بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم من اتهام.

وقال إنه وجهت للمتهمين تهم جنايات “تأسيس جماعة والانضمام إليها وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكيه لأشكال المتفجرات والحرق تنفيذا لغرض إرهابي وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال”.

وحسب الرويعي ، للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك ، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.